Windkraft: Naturschützer machen wegen seltener Arten Druck

Radolfzell (dpa/lsw) - Der deutliche Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg kann nach Ansicht von Umweltschützern nur funktionieren, wenn auch seltene Tiere und die Natur stärker geschützt werden. «Das wird nur vorankommen, wenn zu sehen ist, dass es auch an anderer Stelle vorwärtsgeht», sagten die Vorsitzenden der beiden großen Landesverbände, Johannes Enssle (NABU) und Sylvia Pilarsky-Grosch (BUND), am Freitag im Rahmen der ersten digitalen Naturschutztage in Radolfzell. Klima- und Artenschutz dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Unter anderem müssten Vogel- und Fledermausarten besonders unterstützt werden, damit auf zwei Prozent der Landesfläche wie geplant 1000 neue Windräder entstehen könnten.

Die Kosten für Personal, Artenhilfsprogramme und ein Artenmonitoring schätzen der Naturschutzbund (Nabu) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) auf 15 bis 20 Millionen Euro jährlich. Konflikte könnten umgangen werden, wenn Öffentlichkeit und Verbänden früh genug und ergebnisoffen beteiligt würden, hieß es weiter. Zudem dürften nicht mehr als die bereits angekündigten zwei Prozent der Landesfläche für den Ausbau zur Verfügung gestellt werden.

Mit einem großen Teil ihrer Forderungen entsprechen Nabu und BUND auch den Vorschlägen der neu eingerichteten «Task Force» zum Ausbau der Windkraft. «Wir haben im Moment noch keine Konfliktfelder», sagte Pilarsky-Grosch. Allerdings fehlten konkrete Zusagen zum Beispiel zu Hilfsprogrammen für seltene Arten, sagte Enssle.

Mit den Ideen des Expertengremiums will das Land vor allem für mehr Flächen für Windkraft- und Solaranlagen sorgen und Genehmigungsverfahren entschlacken.

