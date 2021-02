Winter legt Albaufstiege lahm: Viele Unfälle

Reutlingen (dpa/lsw) - In Württemberg und auf der Schwäbischen Alb haben sich bei Unfällen auf glatten Straßen mehrere Menschen verletzt. Bei Rottenburg (Kreis Tübingen) kam eine Autofahrerin auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab. Ihr Auto überschlug sich mehrfach. Die Frau kam in eine Klinik. Insgesamt 40 witterungsbedingte Unfälle registrierte die Polizei am Mittwochmorgen in der Region Esslingen, Neckar-Alb und Zollernalb. An den Albaufstiegen kam es wegen Unfällen und querstehender Lastwagen zu Staus und Sperrungen.

