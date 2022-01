Wirt bei Gewaltattacke schwer verletzt: Plädoyers erwartet

Mannheim (dpa/lsw) - Mit rund 200 Schlägen und Tritten soll ein Mann seinen Widersacher malträtiert haben: Heute werden in dem Prozess am Landgericht Mannheim (9.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Der Angeklagte soll den fast tödlichen Angriff sogar selbst gefilmt haben. Der 34-Jährige muss sich wegen des Verdachts auf versuchten Mord an dem 43-jährigen Opfer verantworten (1 Ks 500 Js 15595/21).

Der Angeklagte soll Anfang Juni 2021 in einem bereits geschlossenen Mannheimer Café möglicherweise wegen einer Geldforderung in Streit mit dem Wirt geraten sein. Dabei soll er den Mann mit einem Tritt gegen den Kopf zu Fall gebracht haben. Anschließend hat er laut Anklage den wehrlos am Boden Liegenden mit bedingtem Tötungsvorsatz weiter misshandelt.

Der von dem Angeklagten herbeigerufene Bruder verständigte den Notarzt. Der schwer verletzte Mann konnte durch einen intensivmedizinischen Eingriff gerettet werden. Der aus Deutschland geflohene Rumäne war Mitte Juni 2021 in der Schweiz festgenommen worden.

