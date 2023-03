Wochenende startet mit frühlingshaften Temperaturen

Stuttgart (dpa/lsw) - Frühlingshafte Temperaturen sind in Baden-Württemberg am Wochenende zu erwarten. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchsttemperaturen von 15 bis 21 Grad bei leichter Bewölkung. Besonders warm ist es entlang des Neckars.

Am Samstag geht es ähnlich weiter bei Temperaturen von bis zu 20 Grad bei geringer Bewölkung. In der Nacht auf Sonntag ist es wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern. Sonntags ist es durchgehend bewölkt. Vor allem ab Mittag gibt es Regenschauer und vereinzelt Gewitter. Hinzu kommen starke, teils stürmische Windböen. Es sind Höchsttemperaturen von 10 Grad im Bergland und bis zu 17 Grad im Mannheimer Raum zu erwarten.