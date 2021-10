Wohn- und Geschäftshaus nach Brand einsturzgefährdet

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein Feuer hat ein Wohn- und Geschäftshaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) weitgehend zerstört. Das Gebäude sei nach dem Brand am Montag unbewohnbar und einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher. 15 bis 20 Menschen seien aus den Wohnungen gerettet worden, ein Supermarkt darunter sei evakuiert worden. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Verletzten. Die Einsatzkräfte hätten die Wohnungen zunächst aber noch nicht betreten können. Wie hoch der Schaden war und was die Brandursache gewesen sein könnte, stand zunächst nicht fest. Die Stadt kümmere sich um vorübergehende Unterkünfte für die Bewohner.

