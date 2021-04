Wohnhausbrand in Gaggenau: Drei Verletzte und hoher Schaden

Gaggenau (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand in Gaggenau im Kreis Rastatt sind drei Bewohner verletzt worden. Sie kamen am frühen Samstagmorgen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehrleute hatten den Angaben zufolge Mühe, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Das Gebäude ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Beamten gehen davon aus, dass der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich liegt. Die Brandursache war zunächst unklar.

