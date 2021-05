Wohnmobil prallt auf A81 auf Auto: Zwei Verletzte

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 81 nahe Ludwigsburg ist am Freitag ein Wohnmobil auf ein Auto geprallt, das auf der rechten Fahrspur stand. Durch den Aufprall sei das Auto über die Fahrbahn geschleudert worden und an der Mittelleitplanke zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Das Wohnmobil blieb auf dem Standstreifen liegen.

Die 71 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige Fahrerin des Wohnmobils wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik. Die Autobahn war nach dem Unfall drei Stunden lang in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Es bildete sich ein bis zu acht Kilometer langer Stau. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

