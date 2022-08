Wohnwagen-Gespanne kollidieren auf der Autobahn 8

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Wohnwagen-Gespanne ist am Samstag eine Frau auf der Autobahn 8 bei Pforzheim leicht verletzt worden. Zudem sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Abend mit. Weitere Menschen seien bei dem Unfall in der Nähe der Anschlussstelle Pforzheim-West nicht verletzt worden. Demnach war eine 77-Jährige mit einem 79-jährigen Mitfahrer auf der A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als ihr Wohnwagen-Gespann auf der mittleren Spur auf einer Gefällstrecke ins Schlingern geriet. Dabei stieß das Gespann mit dem einer anderen Fahrerin auf der rechten Spur zusammen, die mit zwei weiteren Insassen im Alter von 53 und 18 Jahren unterwegs war. Der Wohnanhänger der 77-Jährigen stürzte um. Der andere wurde auf die Betonschutzwand geschoben, die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.