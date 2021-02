Wolken und Schneeschauer im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Südwesten startet die Woche bewölkt mit leichtem Schneefall. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) breiten sich von Westen her Schneeschauer aus. Die Temperaturen steigen am Montag auf bis zu drei Grad in Stuttgart und bis zu fünf Grad in Konstanz. Im Nordosten ist leichter Dauerfrost möglich.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt. Es kann zu Glättekommen. Laut Meteorologen schneit es weiter. Im Schwarzwald ist mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei minus ein Grad im Südwesten und bei minus neun Grad im Nordosten Baden-Württembergs. Am Dienstag rechnen die Wetterexperten des DWD mit einzelnen Schneeschauern, im südlichen Rheintal mit Regen. Die Höchstwerte liegen bei minus fünf Grad an der Tauber und vier Grad im Markgräfler Land.

