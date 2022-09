XXXLutz übernimmt Hälfte der Braun Möbel-Center-Gruppe

Würzburg/Reutlingen (dpa) - Der österreichische Möbelhaus-Konzern XXXLutz expandiert weiter in Deutschland und übernimmt 50 Prozent der Reutlinger Braun Möbel-Center-Gruppe mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Die Partnerschaft stärke die Marktposition und sichere die Arbeitsplätze, teilte XXXLutz am Dienstag in Würzburg mit. Der Vertrag sei unterzeichnet, die Zustimmung des Kartellamts stehe noch aus. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Braun betreibe zehn Einrichtungshäuser mit einem heuer angepeilten Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro, die jetzt Teil der XXXLutz-Gruppe würden. Die Geschäftsführung bleibe in den Händen des bisherigen Inhabers Matthias Bader und des langjährigen Geschäftsführer Christoph Bürker.

Braun betreibt in Baden-Württemberg Möbelhäuser in Reutlingen, Jettenburg, Freiburg, Freudenstadt, Bad Dürrheim, Offenburg, Singen, Konstanz und Bad Saulgau sowie ein Einrichtungshaus im saarländischen Homburg. XXXLutz-Deutschlandchef Alois Kobler sagte: «Die neu erworbenen Betriebe passen ideal zum XXXLutz-Konzept und sind an ihren Standorten Marktführer.» Braun-Chef Bader sagte: «Für mich war es wichtig, zusammen mit dem Marktführer in Deutschland die strategische Weiterentwicklung der Braun-Standorte und des Onlinehandels gewährleisten zu können.» XXXLutz ist mit über 370 Möbelhäusern in 13 europäischen Ländern, Mömax- und vielen anderen Onlineshops, einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro und rund 26 000 Mitarbeitern einer der größten Möbelhändler der Welt.