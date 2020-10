Zahl der Arbeitslosen im Südwesten sinkt weiter

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist den zweiten Monat in Folge gesunken. Im Oktober waren landesweit 274 271 Menschen ohne Job, das waren rund 15 000 oder gut fünf Prozent weniger als im September, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Quote sank um 0,3 Punkte auf aktuell 4,3 Prozent. Noch deutlicher ging die Jugendarbeitslosigkeit zurück. Hier sank die Quote im Vergleich zum September um 0,8 Punkte auf nun 3,8 Prozent.

Infolge der Corona-Krise hatte die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten seit März stetig zugenommen, erst im September kam die Trendwende und die Zahlen sanken erstmals wieder. Ob sich die positive Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzt, bleibe abzuwarten, hieß es von der Arbeitsagentur. Von den Werten des Vorjahres ist Baden-Württemberg weiter weit entfernt. Im Oktober 2019 waren nur knapp 200 000 Menschen ohne Job. Die Quote lag damals bei 3,2 Prozent.

«Es ist wichtig, die jetzige Zeit für Weiterbildung zu nutzen», mahnte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch. «Wir richten unseren Blick über die Krise auf die absehbaren Strukturveränderungen hinaus.»

Seit dem Beginn der Krise haben rund 126 000 Betriebe in Baden-Württemberg für mittlerweile mehr als 2,1 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Hier geht die Zahl der monatlichen neuen Meldungen aber schon seit Juni kontinuierlich zurück. Wie viele Beschäftigte tatsächlich in Kurzarbeit waren oder sind, geht daraus nicht hervor. Dazu müssen erst die Abrechnungen abgewartet werden. Hochrechnungen für Juli kommen auf knapp 600 000 Beschäftigte.