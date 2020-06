Zahl der Corona-Infektionen in Hessen steigt um acht Fälle

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist am Samstag im Vergleich zum Vortag um acht gestiegen. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 10 321 Fälle im Bundesland registriert worden, wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Samstag mitteilte (Stand 14.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, stieg in Hessen um zwei auf 491. Die meisten bestätigten Fälle verzeichnete Frankfurt am Main (1665) vor dem Main-Kinzig-Kreis (764) und dem Landkreis Offenbach (638). Am Ende der Liste stand der Vogelsbergkreis (121 bestätigte Fälle).