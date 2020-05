Zahl der neuen Wohnungen im Südwesten nimmt kaum zu

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Zahl der neu gebauten Wohnungen in Baden-Württemberg tut sich nicht viel: Im Jahr 2019 wurden 34 881 Neubauwohnungen fertiggestellt, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es mit 34.833 etwas weniger. Fast die Hälfte der neuen Wohnungen wurde von privaten Bauherren gebaut. Unternehmen, vor allem Wohnungsunternehmen als Bauherrengruppe, hatten einen Anteil von 45 Prozent.

Nach Angaben der Statistiker waren im vergangenen Jahr 9660 der fertiggestellten neuen Wohngebäude Einfamilienhäuser. In Gebäuden mit zwei Wohnungen entstanden 3594 Wohnungen und in Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohnungen waren es 18.077.