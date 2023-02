Zeitz verlässt Waiblingen und übernimmt in Neckarsulm

Waiblingen (dpa/lsw) - Handballtrainer Thomas Zeitz verlässt den Frauenhandball-Bundesligisten VfL Waiblingen und wechselt nach dieser Saison zum Liga-Konkurrenten Sport-Union Neckarsulm. Der Vorstandsvorsitzende der SUN, Rolf Härdtner, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen Bericht der «Heilbronner Stimme» am Mittwochabend. «Wir haben ihn schon ein bisschen länger im Blick und als klar war, dass er Waiblingen verlassen wird, war es für uns einfacher», sagte Härdtner. «Ich bin absolut überzeugt von ihm.»

Deswegen habe man Zeitz auch einen langfristigen Vertrag angeboten. «Wir wollen mit ihm etwas aufbauen, deswegen soll er mindestens zwei Jahre bei uns bleiben», sagte Härdtner. Zeitz soll aber die Option haben, Neckarsulm noch eine weitere Saison zu trainieren.

Unter Zeitz' Leitung feierten die Waiblinger Tigers in der Vorsaison den Aufstieg. In dieser Spielzeit liegen sie auf dem letzten Platz. Auch Neckarsulm schwebt in Abstiegsgefahr. In dieser Saison trennten sich die Verantwortlichen des Vorletzten bereits von Tatjana Logwin. Seither steht Mart Aalderink als Interimstrainer an der Seitenlinie.