Zigarettenautomat abmontiert und leer geräumt

Altensteig (dpa/lsw) - Einen kompletten Zigarettenautomaten haben Unbekannte in Altensteig (Kreis Calw) geklaut. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei vom Freitag den Automaten mit entsprechendem Werkzeug von der Außenwand eines Gebäudes ab. Danach brachten die Diebe den Automaten in ein Waldgebiet. Dort sei er am Donnerstagmittag gewaltsam geöffnet und leer aufgefunden worden. Den Schaden bezifferte die Polizei auf einen vierstelligen Betrag.

