Zoff ums Kiffen? Grüne und CDU diskutieren Grasmengen

Stuttgart (dpa/lsw) - Ab welcher Menge sollte der Besitz von Cannabis strafbar sein? Diese Frage wird in den Koalitionsgesprächen von Grünen und CDU derzeit dem Vernehmen nach heiß diskutiert. Derzeit liegt die straffreie sogenannte Eigenbedarfsmenge im Südwesten bei bis zu sechs Gramm. Die Grünen wollen die Höchstgrenze für den zulässigen Eigenbedarf anheben - so steht es auch in ihrem Wahlprogramm. Davon hält die CDU aber wenig. Zudem wird gerungen über die Strafbarkeit von Schwarzfahren und dem sogenannten Containern, also der Mitnahme weggeworfener Waren aus Abfallcontainern. «Eine Legalisierung von Straftaten bringt uns nicht weiter», sagte der Landeschef der Deutsche Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-299522/4