Zoll findet sechs Kilo Marihuana: Zwei Männer festgenommen

Stuttgart (dpa/lsw) - Rund sechs Kilogramm Marihuana in einem Paket haben Stuttgarter Zollfahnder auf die Spur von zwei mutmaßlichen Drogenhändlern geführt. Nach Angaben des Zolls vom Donnerstag fanden Zollbeamte vergangene Woche das Paket, das aus Spanien kam und an einen 61 Jahre alten Mann adressiert war. Bei dem Verdächtigen trafen die Zollfahnder noch einen 30-Jährigen an, der den Angaben zufolge vermutlich das Marihuana hatte abholen wollen.

In der Wohnung des 61-Jährigen fanden die Beamten ein Luftgewehr, der jüngere Mann hatte 66 000 Euro mutmaßliches Drogengeld und weiteres Marihuana bei sich. Beide Männer wurden festgenommen und kamen zunächst in Untersuchungshaft. Der 61-Jährige kam später gegen Auflagen wieder auf freien Fuß.