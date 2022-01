Zoll kontrolliert Sohn: Und nimmt Vater fest

Wintersdorf (dpa/lsw) - Bei der Zollkontrolle eines Mannes in Wintersdorf ist den Beamten unerwartet dessen mit Haftbefehl gesuchter Vater ins Netz gegangen. Der 49-Jährige sei vergangene Woche im Zollamt aufgetaucht, nachdem sein Sohn dort kurz zuvor überprüft worden war - worüber sich der Vater bei den Beamten beschwerte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Kontrolle des Sohnes war aufgefallen, dass er für sein französisches Auto Kraftfahrzeugsteuer hätte zahlen müssen, da er in Deutschland lebt.

Ein Blick in die Personalien des Vaters ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl ausstand. Der 49-Jährige wurde festgenommen und durfte nach seiner Strafzahlung den Gewahrsam wieder verlassen.

