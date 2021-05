Zoll stellt Marihuana im Wert von 100 000 Euro sicher

Heilbronn (dpa/lsw) - Da hatten Mitarbeiter des Hauptzollamts Heilbronn wohl den richtigen Riecher: Bei einer Kontrolle in einem Paketverteilzentrum in Heilbronn fiel den Einsatzkräften Mitte vergangener Woche eine Reisetasche ins Auge, die voll bepackt war mit Marihuana. Wie das Hauptzollamt Heilbronn am Montag mitteilte, sei das Gepäckstück, das zwischen zahlreichen anderen Paketen auf dem Laufband des Verteilzentrums lag, mit schwarze Plastikfolie umwickelt gewesen. In der großen Tasche fanden die Ermittler demnach zehn einzelne Päckchen, die in Kunststofffolie gewickelt waren. Deren Inhalt: insgesamt zehn Kilogramm Marihuana. Der Schwarzmarktwert der Drogen schätzt der Zoll auf etwa 100 000 Euro. Zielort der Tasche war Polen. Die Zollbehörden haben Ermittlungen eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-636865/2