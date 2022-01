Zugverspätungen und Ausfälle zwischen Offenburg und Freiburg

Offenburg (dpa/lsw) - Fahrgäste der Bahn haben am Freitag im Berufsverkehr auf der Strecke zwischen Offenburg und Freiburg länger gebraucht. Wegen eines Notarzteinsatzes wurde die Strecke nach Angaben einer Sprecherin am Morgen gegen 8.00 Uhr gesperrt. Einzelne Züge endeten bereits in Karlsruhe und Offenburg oder fielen aus, hieß es von der Bahn. Davon betroffen waren auch ICEs. Zwischen Offenburg und Lahr (Ortenaukreis) sollten demnach Busse eingesetzt werden. Zunächst war unklar, wann die Züge wieder nach Plan fahren können.

