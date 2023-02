Zur Notbremsung gezwungen: Autofahrer überschlägt sich

Renchen (dpa/lsw) - Bei einer Notbremsung ist ein Autofahrer auf der A5 ins Schleudern geraten und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Der Mann wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 40-Jährige war am späten Samstagabend auf der Autobahn 5 Richtung Süden unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier auf Höhe des Ortes Renchen (Ortenaukreis) wurde er überholt. Der überholende Wagen scherte kurz vor dem Pkw des Unfallopfers auf dessen Fahrstreifen ein und bremste plötzlich. Bei der folgenden Notbremsung verlor der 40-Jährige Kontrolle über seinen Wagen.

Sein Pkw prallte nach links in die Betonleitwand, wurde von dort nach rechts in die Leitplanke geschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das überholende Fahrzeug, nach Zeugenaussagen ein dunkler Kleinwagen, entfernte sich vom Unfallort. Die A5 war für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.