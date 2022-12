Zusammenstoß auf verschneiter Straße - vier Verletzte

Gaggenau (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf schneebedeckter Straße nahe Gaggenau (Kreis Rastatt) haben vier Menschen Verletzungen erlitten. Ein 54-Jähriger war am Sonntagabend mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die 34-jährige Fahrerin wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden. Die Frau und zwei weitere Insassen sowie der 54-Jährige kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 462 blieb in beide Fahrtrichtungen während der Bergungsarbeiten gesperrt.