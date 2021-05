Riedlingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Riedlingen (Kreis Biberach) ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, übersah ein 39 Jahre alter Autofahrer wohl den Biker und erfasste diesen seitlich mit seinem Wagen. Der 57-Jährige kam nach dem Unfall am Montag in ein Krankenhaus.

