Zwei aus Psychiatrie geflohene Männer weiter auf der Flucht

Wiesloch (dpa) - Zwei aus einer psychiatrischen Klinik in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ausgebrochene Männer sind weiter auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, läuft die Fahndung nach den beiden weiter. Die Männer sind nach ärztlicher Einschätzung nicht gefährlich. Sie waren in der Nacht zum Samstag aus einer geschlossenen Rehabilitationsstation der Maßregelvollzugsklinik des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden geflüchtet. Sie brachen dafür ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und verschwanden in unbekannte Richtung.