Zwei Bankautomaten in Einkaufszentrum gesprengt

Neckarsulm (dpa/lsw) - Zwei Geldautomaten sind in einer Bankfiliale eines Einkaufszentrums in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gesprengt worden. Durch die Wucht der Detonation wurden Trümmerteile im kompletten Eingangsbereich verteilt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten wurden gerufen, weil in der Nacht zum Sonntag ein Einbruchsalarm bei der Sicherheitsfirma des Einkaufszentrums einging. Kurz darauf sei ein Brandalarm registriert worden. Von den Tätern fehlte jede Spur. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden.