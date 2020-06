Zwei Bewohner bei Feuer auf Dachterrasse verletzt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Feuer auf der Dachterrasse eines Wohnhauses in Karlsruhe verletzt worden. Möbel und Gartenutensilien, die auf der Terrasse lagerten, hatten Feuer gefangen, wie die Feuerwehr Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Auch eine angrenzende Wohnung und der Dachstuhl des benachbarten Gebäudes wurden durch die Flammen am Mittwoch beschädigt. Der Rettungsdienst versorgte die Bewohner, die sich selbst in Sicherheit bringen konnten, und brachte einen in ein Krankenhaus.