Zwei Crailsheimer Basketball-Heimspiele neu terminiert

Crailsheim (dpa/lsw) - Das erste Heimspiel der Hakro Merlins Crailsheim in der neuen Saison der Basketball-Bundesliga gegen Brose Bamberg ist vom 20. auf den 22. November (20.30 Uhr) verschoben worden. Das gab der Club am Montag bekannt. Auch die Partie gegen Aufsteiger Niners Chemnitz, die ursprünglich für den 6. November angesetzt war, dann aber wegen mehrerer Coronafälle bei den Sachsen verlegt wurde, ist neu terminiert worden. Sie findet nun am 9. Dezember (19.00 Uhr) statt.