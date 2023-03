Zwei Drittel der Hochschul-Beschäftigten nur befristet

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als zwei Drittel der Hochschul-Beschäftigten in Baden-Württemberg hatten im Jahr 2021 einen befristeten Arbeitsvertrag. Beim Personal unterhalb der Professur - also Dozenten, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben - lag der Anteil noch höher, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Hier waren es knapp 82 Prozent. Von den 7595 Professoren waren nur gut elf Prozent befristet beschäftigt.

An den Hochschulen in Baden-Württemberg zählen demnach 40.810 Menschen zum hauptberuflich beschäftigten wissenschaftlichen und künstlerischen Personal.

Über befristete Beschäftigungen wird derzeit kontrovers debattiert. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das die Befristungen ermöglicht, müsste für eine Änderung reformiert werden.