Zwei Häuser in Hemmingen nach Feuer unbewohnbar

Hemmingen (dpa/lsw) - Ein Feuer im Landkreis Ludwigsburg hat in der Nacht zum Mittwoch zwei Häuser unbewohnbar gemacht. Ausgebrochen sei der Brand in einem ehemaligen Gasthaus in Hemmingen, teilte die Polizei mit. Ein Bewohner hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand.

Fünf Bewohner zwischen 24 und 36 Jahren konnten demnach ihre Wohnungen selbständig verlassen. Sie blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte suchten das Haus nach vier weiteren dort gemeldeten Personen ab. Diese seien in der Nacht aber nicht in dem Haus gewesen, so ein Sprecher der Polizei. Das Feuer griff rasch auf ein Nachbarhaus über. Zwei Bewohner (73 und 75 Jahre) konnten unverletzt aus den Flammen gerettet werden. Sie kamen im Anschluss bei Bekannten unter. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund eine halbe Million Euro.

