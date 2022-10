Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Unfall im Heilbronner Stadtteil Klingenberg sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Auto eines 37-Jährigen zusammen. Die Männer kamen am Montagabend schwer verletzt in Krankenhäuser.