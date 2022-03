Horb (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Horb (Landkreis Freudenstadt) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Einfamilienhaus sei am frühen Dienstagmorgen in Vollbrand geraten, teilte die Polizei mit. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.