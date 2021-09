Zwei Menschen niedergestochen: Verdächtiger angeschossen

Bammental (dpa/lsw) - Bei einem Streit soll ein 23 Jahre alter Mann zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Rhein-Neckar-Kreis durch Stiche schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, schossen daraufhin alarmierte Beamte den mutmaßlichen Angreifer am frühen Mittwochmorgen in Bammental an. Bei der Festnahme des Verdächtigen stellte die Polizei demnach zwei Stichwaffen sicher.

Alle drei Personen seien nach einer notärztlichen Behandlung mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestand zunächst nicht. Die Hintergründe der Tat waren den Angaben zufolge noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Einem Polizeisprecher zufolge haben die beiden verletzten Bewohner und der mutmaßliche Täter im gleichen Mehrfamilienhaus gelebt. Ihm zufolge spielte sich das Geschehen unter anderem auf der Straße ab.

Der mutmaßliche Täter und die beiden durch Stiche Verletzten seien nicht miteinander verwandt. Der Polizei zufolge handelt es sich um Deutsche.

Zum Geschlecht und zum Alter der beiden durch Stiche verletzten Menschen wollte sich der Sprecher zunächst jedoch nicht äußern. «Die Situation ist immer noch diffus, wir gehen davon aus, dass sich die Spurensicherung lange mit dem Tatort beschäftigen wird», fügte er hinzu. Die Gemeinde Bammental liegt etwa 15 Kilometer südöstlich von Heidelberg entfernt.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-222492/5