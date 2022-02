Zwei schwer verletzte Frauen bei Verkehrsunfall

Karlsdorf-Neuthard (dpa/lsw) - Zwei junge Frauen sind bei einem Verkehrsunfall in Karlsdorf-Neuthard (Landreis Karlsruhe) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 20 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Auto am Dienstagabend aus noch unklarer Ursache von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und einen Zaun zu einem Grundstück durchbrochen. Eine 16 Jahre alte Begleiterin und die Fahrerin zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kreisstraße musste voll gesperrt werden.

