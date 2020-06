Zwei schwer verletzte Seniorinnen bei Unfall

Limbach (dpa/lsw) - Sechs Menschen sind bei einem Unfall am Samstag in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) verletzt worden. Eine 81 Jahre alte Fahrerin wollte nach Angaben der Polizei nach links auf eine Landstraße abbiegen und missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt. Die Fahrerin und ihre 83 Jahre Beifahrerin verletzten sich laut Mitteilung schwer. Die Mitglieder der vierköpfigen Familie in dem anderen Auto erlitten den Angaben zufolge nur leichte Verletzungen.