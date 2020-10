Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Bodelshausen (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen sagte, hatte sich das vordere Auto nach dem Zusammenstoß gedreht, war gegen die Leitplanke geprallt und umgekippt. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Wie genau es zu dem Unfall bei Bodelshausen (Kreis Tübingen) in Fahrtrichtung Hechingen (Zollernalbkreis) kam, war zunächst unklar. Wegen umherfliegender Trümmerteile war die Fahrbahn zunächst in beide Richtungen gesperrt. Auf der Unfallseite dauerte die Sperrung am Dienstagabend etwa vier Stunden.