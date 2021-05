Weinheim (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein Fahrer mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Menschen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-633378/2