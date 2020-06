Ahorn (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer und sein Beifahrer sind im Main-Tauber-Kreis in einer Kurve mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen sagte, wurden die 23 und 30 Jahre alten Männer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Warum sich der Unfall am Freitagabend ereignete, war zunächst noch unklar.