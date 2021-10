Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Eine 20-jährige Autofahrerin hat in der Dürrheimer Straße in Villingen-Schwenningen (Landkreis Schwarzwald-Baar) einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte am Freitagnachmittag frontal in ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte.

Die junge Autofahrerin sowie ihre 19-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden Frauen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos verletzte sich nur leicht. Warum die 20-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ist bisher noch ungeklärt.

