Zwei tote Motorradfahrer binnen eines Tages - auf der gleichen Strecke

Pfullingen (dpa/lsw) - Binnen eines Tages sind am Albaufstieg zwischen Pfullingen und Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) zwei Motorradfahrer gestorben. Polizeiangaben zufolge prallte ein 56-Jähriger am Dienstagmittag mit seiner Maschine gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Dessen 51 Jahre alter Fahrer war über die Gegenfahrbahn auf einen Parkplatz abgebogen. Der Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle.

Bereits am Dienstagmorgen hatte sich ein 38-Jähriger auf der gleichen Strecke in der Gegenrichtung infolge eines Überholversuchs mit seinem Motorrad überschlagen. Er starb noch am Unfallort.

