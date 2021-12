Zwei Tote nach Feuer in Dachgeschosswohnung: Kinder vermisst

Neuenstadt am Kocher (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung im Kreis Heilbronn ums Leben gekommen - dabei könnte es sich um zwei Kinder handeln. Bei dem Feuer wurden zudem drei Bewohner des Gebäudes im Alter von 29, 27 und 8 Jahren schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Bei den Toten könnte es sich laut Polizei um «zwei weitere Kinder der betroffenen Familie handeln». Die Identifizierung der Toten stehe noch aus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt. Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sowie Notfallseelsorger vor Ort.

