Zwei Tote nach gefährlichem Wendemanöver auf der B31

Freiburg (dpa/lsw) - Nach einem gefährlichen Wendemanöver auf der Bundesstraße 31 sind zwei Menschen bei einer Kollision ums Leben gekommen: der 74 Jahre alte Fahrer des Wagens und seine 49-jährige Beifahrerin. Der Zusammenstoß mit einem Wohnmobil habe sich am frühen Montagabend kurz nach der Auffahrt auf die B31 bei Breitnau ereignet, teilte die Polizei mit.

Das in Italien zugelassene Auto habe die Auffahrt zur B31 in Fahrtrichtung Hinterzarten genommen. Auf dem Beschleunigungsstreifen habe der Fahrer wohl erkannt, dass er eigentlich in Richtung Freiburg wollte und deshalb versucht, «nahezu rechtwinklig» über die vier Fahrspuren zu wenden, hieß es. Sein Wagen kollidierte mit einem in Richtung Hinterzarten fahrenden Wohnmobil.

Der Fahrer und seine Beifahrerin starben nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der 63 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils und dessen Beifahrerin (54), seien nur leicht verletzt worden. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

