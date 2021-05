Zwei tote Ziegen gefunden: Verdacht auf Wolfsriss

Gernsbach (dpa/lsw) - Zwei tote Ziegen sind in Gernsbach im Landkreis Rastatt gefunden worden. Die Tiere wurden offensichtlich gerissen, wie ein Sprecher des Umweltministeriums am Sonntag mitteilte. Die Tiere sowie Proben der Wunden wurden zur Analyse in Labore geschickt. Die Tiere sind bereits am vergangenen Freitag (30. April) gefunden worden.

Da in der Region um Gernsbach laut Ministerium nachgewiesenermaßen ein Wolf lebt, soll untersucht werden, ob dieser die Tiere gerissen hat. Dies könne derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210502-99-437752/2