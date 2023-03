Zwei Verletzte bei Unfall in Ettlingen

Ettlingen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind zwei Menschen in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wich ein 32-jähriger Fahrer mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 3 auf die Linksabbiegespur der Gegenfahrbahn aus, wohl um einen Zusammenstoß mit einen anderen Auto zu verhindern.

Auf der Gegenfahrbahn kam es dann zu einer Kollision mit dem Auto einer 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug des Mannes und landete auf dem Dach. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle zeitweise in beiden Richtungen gesperrt.