Zwei Verletzte durch Messerstiche in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Auseinandersetzungen in Stuttgart sind zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der erste Vorfall am Samstagmorgen vor einer Bar. Zwei Männer gerieten dort in einen Streit, bei dem ein 29-Jähriger einem 32-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Ältere habe den Kontrahenten daraufhin mit einem Stich in den Oberkörper schwer verletzt. Der 29-Jährige befindet sich gegenwärtig nicht in Lebensgefahr. Der 32-Jährige soll im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die zweite Auseinandersetzung ereignete sich am Sonntagmorgen vor einem Club: Ein 27-Jähriger soll dort im Streit einen 21-Jährigen mit einem Messerstich im Rücken verletzt haben. Der junge Mann konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder verlassen. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.