Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Brand von Gartenhütte

Waldbronn (dpa/lsw) - Wegen des Brandes einer Gartenhütte in Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) sind etwa 30 Menschen in Sicherheit gebracht worden, zwei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen. Die Hütte stand im Innenhof eines Gebäudekomplexes und wurde als Sauna genutzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer brach in der Nacht aus und breitete sich schnell aus. Die Löscharbeiten dauerten demnach bis in die frühen Morgenstunden.

Die Flammen und die Hitze beschädigten den Angaben zufolge auch die benachbarten Gebäude. Die meisten Menschen konnten nach Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Bewohner wurden aber anderweitig untergebracht. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 200.000 Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich einem Polizeisprecher zufolge niemand in der Sauna.

