Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Scheunenbrand

Efringen-Kirchen (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einem Gebäudekomplex im Landkreis Lörrach sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 31-Jähriger kam nach Polizeiangaben vom Sonntag vorsorglich in ein Krankenhaus, weil er Rauch eingeatmet hatte. Den Sachschaden bezifferten die Beamten auf rund 200.000 Euro.

Der Brand war am Samstag aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Garage in Efringen-Kirchen ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auf eine Scheune aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch ein benachbartes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bis in die frühen Morgenstunden bewachten Feuerwehrleute die Brandstelle.

