Zwischen Lastwagen und Anhänger eingeklemmt: Fahrer verletzt

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch-Hall) zwischen seinem Fahrzeug und einem Anhänger eingequetscht und verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 32-Jährige hatte am Mittwoch auf einem Firmengelände einen Auflieger an den Lastwagen gekoppelt. Anschließend setzte sich das Gespann in Bewegung. Beim Versuch einzusteigen, rollte der Laster in einer Kurve gegen einen anderen Anhänger und klemmte den Mann dazwischen ein.