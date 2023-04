Barocke Gartentage in Ludwigsburg

Ludwigsburg. Pünktlich zum Start in die Gartensaison präsentieren die Barocken Gartentage von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, im duftenden und frühlingshaft bepflanzten Südgarten des Blühenden Barock eine inspirierende Vielfalt an Pflanzen, Raritäten und Dekoration. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 10 Familienkarten für je zwei Erwachsene und zwei Kinder!

Die Barocken Gartentagen stehen dieses Jahr ganz im Zeichen „Klimawandel und Trockenheit“. Es lohnt sich, für den Besuch der Barocken Gartentage ausreichend Zeit einzuplanen. Das Blüba-Team und weitere namhafte Referenten, unter anderem der Kakteenexperte Matthias Uhlig, erläutern auf der „Kleinen Bühne“ vor dem Schloss, welche Pflanzen und deren Kompositionen es mit der zunehmenden Trockenheit aufnehmen.

Der Freitag, 28. April, steht unter dem Motto „Garten im Klimawandel“. Am Samstag, 29. April, lädt das Schwerpunktthema „Trockenheitsliebende Klimapflanzen“, am Sonntag, 30. April, „Bienen und bienenfreundliche Pflanzen“ und am Montag, 1. Mai, „Grünes im Innen- und Außenraum“ zum Verweilen ein.

Parallel dazu begeistern Aussteller mit der beliebten Orchideensprechstunde, Pflanzenberatungen zu Stauden, Gehölze und Raritäten, Flechtvorführungen oder einer historischen Seildrehmaschine.

Genusstalk und Pflanzentaxi

Auch das Genussvolle im Garten kommt nicht zu kurz: So präsentieren Aussteller Hefezopf oder Brot im Keramikgrill bis hin zum Genusstalk mit Bio-Spitzenkoch Jürgen Andruschkewitz oder Birgit Haas aus „Garten + Lecker“. Die renommierten BlüBa-Gastronomen bieten wieder Kulinarisches von vegetarisch bis hin zu veganem Essen und ausgewählte Weine und Sekte aus der Region.

In der Pflanzengarderobe vor dem Schloss können die beim Besuch erworbenen Schätze bis zum Ende der Veranstaltung kostenfrei deponiert werden. Kostenfrei ist auch der Transport größerer Einkäufe mit dem „Blüba-Pflanzentaxi“ zu den umliegenden Parkplätzen.

Die Barocken Gartentage im Blühenden Barock Ludwigsburg sind geöffnet von Freitag, 28. April bis Montag, 1. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr. Aktuelle Informationen, Aussteller und Programm finden Interessierte unter www.barocke-gartentage.de





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

