Bauherren aufgepasst. WERU öffnet seine Fenster- und Haustüren-Ausstellung in Rudersberg

Die Entscheidung für die richtigen Fenster oder die richtige Haustür will heute gut überlegt sein. Schließlich baut man nur einmal für viele Jahre. Fehlentscheidungen können da richtig ärgerlich sein.

Außerdem leisten Fenster und Haustüren heute mehr. Nicht nur, dass man viel Geld durch clevere Fördermöglichkeiten sparen kann, auch in Sachen Komfort und Energiesparmöglichkeiten haben Fassadenelemente heute einiges zu bieten.

Besonderer Schallschutz bringt Ruhe ins Haus. Ungemein praktisch sind Rollläden mit Smart Home Ausstattung, die sich bei Mittagshitze automatisch schließen oder zu einer bestimmten Uhrzeit von allein öffnen. Öffnungsmelder zeigen auch unterwegs an, welches Fenster nicht geschlossen ist. Auch barrierefreie Schwellen oder kindersichere Softclose-Funktionen machen den Alltag deutlich leichter und bequemer.

Rund um diese Themen berät WERU künftige Bauherren. Wer sich direkt beim Hersteller informieren möchte, kann dies ab sofort jeden ersten Samstag im Monat tun. Weru bietet nicht nur eine große Ausstellung, professionelles Personal hilft auch viele Fragen rund ums Eigenheim zu beantworten und vielleicht die ein oder andere Idee mit ins neue Heim zu nehmen.

Termine kann man ganz einfach per Telefon 07183 / 303 0 oder per Mail an beratung@weru.de vereinbaren.