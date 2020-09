Bei Michel + Siegle regenerative Heizsysteme jetzt in Aktion erleben

Ein Besuch im neuen Firmensitz mit moderner Badausstellung lohnt sich

Vom Traditionsstandort zum Wohlfühlstandort - so lässt sich der Umzug des Sanitär- und Heizungsfachbetriebs Michel + Siegle von der Vorstadtstraße in die Lutherstraße beschreiben. Mit dem Neubau wurde nicht nur ein neuer, optimierter Firmensitz mit moderner Badausstellung, sondern angesichts der eingebauten Technik zudem ein Referenzobjekt für Kunden geschaffen - und das in nur vier Monaten.

Im September 2019 war der Spatenstich - Anfang des neuen Jahres saßen schon die ersten Mitarbeiter an ihrem neuen Arbeitsplatz. Im Gegensatz zum alten Firmensitz, an dem die Büros in dem weitläufigen Gebäude verstreut waren, befindet sich im Neubau ein modernes Großraumbüro. Ziel war es, mit kürzeren internen Wegen prozessoptimierter und schneller auf die Kundenwünsche reagieren zu können. „Es hat funktioniert“, urteilt Roman Stadelmaier, Kaufmännischer Leiter bei Michel + Siegle, nach zehn Monaten, „wir sind noch besser und schneller geworden.“

Im Neubau wird emissionsfrei geheizt und gekühlt

Guter Service, schnelle Umsetzung und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, das seien die Faktoren, mit denen der Betrieb mit seinen 45 Mitarbeitern sowohl bei Privatkunden, als auch bei Gewerbekunden punkten könne. Und jetzt kommt noch die praxisnahe Beratung hinzu, denn was früher oft nur Theorie war, kann jetzt live vorgeführt werden: In dem Neubau kommen verschiedene regenerative Heizsysteme zum Einsatz.

Besonders freut sich Stadelmaier, dass Michel + Siegle seinen Kunden jetzt vor Ort ein spezielles Heiz- und Kühlsystem präsentieren kann. Unter dem Neubau wurde ein großer Eis-Energiespeicher installiert. Im Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe im Heizraum, einem Energiezaun und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt der Eis-Energiespeicher das Gebäude mit regenerativer Energie zum Heizen und Kühlen.

Heizung tauschen, Geld sparen und Klimaziele erreichen

Die Experten von Michel + Siegle nehmen sich viel Zeit, ihre Kunden umfassend zu beraten und gemeinsam aus der großen Bandbreite der modernen Heiztechnik die passende Wahl zu treffen. Sie informieren auch über aktuelle Fördermöglichkeiten. So lohnt sich etwa ein Heizungstausch derzeit besonders: Wer seine Ölheizung gegen eine umweltfreundlichere Variante tauscht, kann mit einem staatlichen Zuschuss von bis zu 45 Prozent der förderfähigen Kosten rechnen.

Besonders gut geschult sind die Mitarbeiter im Bereich der Wärmepumpen. Die Michel + Siegle GmbH ist entsprechend der neuen Chemikalien-Klimaschutzverordnung zertifiziert, um Arbeiten sachkundig an Wärmepumpen durchzuführen.

Michel + Siegle bietet auf seiner Webseite einen Heizungsrechner an. Hier kann sich jeder, der seine Heizung modernisieren möchte, unverzüglich, kostenfrei und unverbindlich ein echtes Angebot einholen.

Badplanung und -sanierung sowie Schwimmbadtechnik

Alles aus einer Hand - das garantiert Michel + Siegle seinen Kunden, die sich ein neues Bad wünschen und keine Lust haben, auf Handwerkersuche zu gehen. Der Betrieb arbeitet seit vielen Jahren mit lokalen Partnern aus verschiedenen Gewerken zusammen, mit deren Hilfe das Traumbad, der Whirlpool, das Schwimmbad oder die Wellnesslandschaft Wirklichkeit werden kann. Michel + Siegle koordiniert die Arbeiten von der Planung bis zur Übergabe und ist als Ansprechpartner immer für den Kunden da.

„Eine Badsanierung ist mit uns aber nicht nur besonders stressfrei, sondern auch besonders sauber“, sagt Stadelmaier. Durch den Einsatz einer Raum-Staubabsaugung und einer Staubschutztür verläuft die Badsanierung nahezu staubfrei, so dass die Bewohner keiner hohen Schmutzbelastung ausgesetzt sind.

Weitere Leistungen

Soziales Engagement

Bauflaschnerei und ein guter Kundenservice gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum des Sanitär- und Heizungsfachbetriebs. Allein 1700 laufende Wartungsverträge seien der beste Beweis dafür, „dass viele Kunden seit Jahren mit unserem Service zufrieden sind“.Einen Teil des Erlöses aus dem Abverkauf am ehemaligen Standort will Michel + Siegle an das SOS Kinderdorf in Schorndorf Oberberken spenden. Zehn Prozent der Einnahmen waren geplant, nun soll der Betrag auf 2000 Euro aufgestockt werden. „Einer unserer Azubis hat uns auf die Idee gebracht“, erklärt Stadelmaier. Der junge Mann aus Eritea habe zunächst ein Praktikum bei Michel + Siegle gemacht und sei jetzt als Auszubildender übernommen worden. Er wohnt im SOS Kinderdorf. Die Spendenübergabe steht noch aus, soll aber möglichst bald über die Bühne gehen.